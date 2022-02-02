ABD'de peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM

ABD'de yine silahlı saldırılar gündemde. İlk olarak Minnesota eyaletinde bir üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Yaralı öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis açıklamasında şüpheli iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı ancak başka bilgi vermekten kaçındı.

Minnesota Valisi açıklamasında "Bir baba olarak, bir okul saldırısı olduğunu duymanın bir ailenin en büyük korkusu olduğunu biliyorum. Minnesota halkı çocuklarını okula gönderirken, eve güvenle döneceklerini bilmeli. Ancak sözlerden daha fazlasını yapmamız ve harekete geçmemiz lazım. Silahları sokaklardan kaldırmayı ve suçların gerçekleşmesini engellemeliyiz. Bu konuda değişim yaratacak her adımda görev almaya hazırız" dedi.

Minnesota'daki saldırıdan saatler sonra ise Virginia eyaletinde Bridgewater kentindeki bir üniversite kampüsünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kampüs polisi John Painter ile güvenlik amiri J.J. Jefferson hayatını kaybetti.

Polis saldırganın kaçmasından kısa süre sonra yakalandığını açıkladı.