ABD'de okula silahlı saldırı

Oakland kentinde Rudsdale Newcomer Lisesi'nde meydana geldi. Lisede, yerel saatle 12.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis ekipleri saldırıda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oakland Polis Şefi Yardımcısı Darren Allison, olayın araştırıldığını ifade etti.

Haziran ayında, ABD'nin Teksas eyaletinde Uvalde kentinde aklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 18'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, saldırganın da öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırı sonrası okulun kapatılacağı ifade edilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.