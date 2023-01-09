Dünya kamuoyu son 4-5 yılda hiç olmadığı kadar kaotik ve kargaşa dolu olaylara şahit oluyor. Hayatımızı her alanda tamamen değiştiren bir pandemi süreci, Avrupa’nın göbeğinde bir savaş, son 40 yılın en sert enflasyonuyla mücadele eden dünya ekonomisi ve eski Japonya başbakanının sokak ortasında öldürülmesi bir çırpıda sayılabilecek olaylar olarak öne çıkıyor.

ABD ise tüm bu kaotik sürecin neredeyse yarısına kaynak olarak inanılması güç olaylara imzasını attı. Tüm dünya gündemini nev-i şahsına münhasır Donald Trump’la sınayan ABD, hile iddialarının havada uçuştuğu seçimlerin ardından Joe Biden’ı Başkan olarak seçti. Ancak Trump destekçileri ve Demokratlar arasında ipler o kadar gerildi ki, ABD Kongre Binası Trump yanlısı protestocular tarafından basıldı. Tüm dünya yaşananları şok içinde takip ederken Türkiye dâhil birçok ülke ABD’ye ‘itidal’ çağrısı yaptı. Olaylar bastırıldı ancak ABD demokrasisi ve itibarı büyük bir yara aldı.

‘ABD geri döndü’ sloganıyla göreve başlayan Biden yönetimi ise bu itibarı geri kazandıracağına bilakis daha da kaybettirdi. ABD’nin Afganistan’dan –tıpkı yıllar önce Vietnam’dan olduğu gibi- kaçmasını ve gerici Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirmesini tüm dünya canlı yayınlarda izlerken; süreç ABD’nin dış politikadaki ‘koruyucu patron’ imajına büyük zarar verdi. Biden yönetimi hem iç hem dış çevrelerden büyük baskı altında kaldı.

Başkan Biden’ın gafları ve hasta olduğu hakkındaki spekülasyonlar ABD’nin ağırlığını zayıflatırken, ırkçılık, polis şiddeti, okul baskınları ve kontrolsüz silahlanma gibi kronikleşen sorunlar ülkenin itibarını sarsmaya devam etti.