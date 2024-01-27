ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı: İki öğrenci hayatını kaybetti

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ABD'nin Chicago kentinde Innovations Lisesi'nden çıkan bir grup öğrenci silahlı saldırıya uğradı. Dün yaşanan olayda birden fazla maskeli şüpheli okulun önündeki iki arabadan atlayarak gruba ateş açtı.

Cook County Adli Tıp Kurumu kurbanların kimliklerini 17 yaşındaki Monterio Williams ve 16 yaşındaki Robert Boston olarak belirledi. Polis, her ikisinin de hastanede öldüğünü söyledi. Polis, her iki gencin de göğsünden vurulduğunu, Williams'ın kalçasından da isabet aldığını belirtti. Polis tarafından henüz herhangi bir tutuklama açıklaması yapılmadı.

Chicago Emniyet Müdür Yardımcısı Jon Hein, silahlı saldırıyı 'anlamsız bir şiddet eylemi' olarak nitelendirirken, bölgede yürüyen bir kadının ceketini bir kurşunun sıyırdığını kaydetti. Toplum aktivisti Andrew Holmes, Chicago Sun-Times'a verdiği demeçte her iki öğrencinin ailesinin de yıkılmış durumda olduğunu ve çocuklarının ölümünden kimin sorumlu olduğunu bilmek istediklerini söyledi. Aileler, "Sorumlu her kimse insan hayatına saygısı yok" dedi.

443 öğrencisi bulunan Innovations Lisesi, Youth Connection Charter School adlı kuruluş tarafından özel olarak işletilen ve kamu tarafından finanse edilen 17 okulun en büyüğü. Bu okul, okulu bırakmış ya da geleneksel okullarda sorunlarla karşılaşmış çocukları yeniden okula kazandırmayı amaçlayan alternatif bir okul.