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        Haberler Dünya ABD'de küçük uçak düştü: 6 kişi öldü | Dış Haberler

        ABD'de küçük uçak düştü: 6 kişi öldü

        ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçak düştü, kazada 6 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:20
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        ABD'de küçük uçak düştü
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        ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

        ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, 'Cessna 441' tipi uçağın, Ohio eyaletindeki Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştüğü belirtildi. Kazada, uçaktaki 6 kişi yaşamını yitirdi.

        Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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