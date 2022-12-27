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ABD’deki dondurucu kar fırtınası özellikle New York’a bağlı Buffalo kentinde felakete yol açarken, ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 63’e yükseldi. Bu sayının yarısı Buffalo'dan. ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi. Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde en az 63 kişi hayatını kaybetti. Başkan Biden, Buffalo kentindeki felaket nedeniyle New York eyaletine federal yardım yapılmasına onay verdi.

UÇUŞLAR İPTAL, LOJİSTİK VE KRİPTO MADENCİLİK DURMA NOKTASINDA California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanında Southwest Havayolları 2 bin 800 uçuşu iptal etti. Genel olarak 7bin 100'den fazla uçuş, kalkış ve varışında gecikmeler bildirildi. Southwest, "Zorluklar müşterilerimizi ve çalışanlarımızı kabul edilemez derecede önemli bir şekilde etkiliyor" dedi. Dallas merkezli havayolu, bu hafta sonunda yeni yıl tatili seyahat dönemine girilen günlerde aksamaların devam edeceğini belirtti. İklim koşullarının elvermemesi sebebiyle lojistik sektörü de durma noktasına gelirken, geniş elektrik kesintilerinden kripto madencilik de etkilendi. 1.5 milyondan fazla evin ve 150 bin iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtilirken, bir trafo merkezinin de devre dışı kaldığı ifade edildi. Olumsuz hava şartları Noel tatili ve haftasonuna denk geldiği için ABD borsasında işlem gören şirketler negatif etkilenmedi.

NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK HAVA ŞARTLARI ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu. Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. Fotoğraf: AP