Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.391,89 %2,23
        DOLAR 32,3408 %0,07
        EURO 34,9463 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.394,40 %-0,86
        FAİZ 43,16 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 30,11 %-2,55
        BITCOIN 66.702,00 %-2,03
        GBP/TRY 41,4935 %0,25
        EUR/USD 1,0741 %-0,63
        BRENT 83,00 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 3.914,85 %-0,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada 242 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuruları böylece 9 ayın en yüksek rakamına ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 242 bine yükseldi.

        Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydeden işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, başvuru sayısının 225 bin olacağı yönündeydi.

        İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi 229 bin olmuştu.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 227 bine çıktı.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 Haziran ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 820 bine yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Milli coşku
        Milli coşku
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa