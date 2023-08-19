ABD'de Hilary alarmı: 4. kategoriye yükseltildi

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CNN'in haberine göre, bugün başlayan, bir hafta sürmesi beklenen ve California'da ilk kez tropikal yağış uyarısına sebep olan kasırga nedeniyle bölge sakinleri "katastrofik ve hayati tehlike oluşturan seller" konusunda uyarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkeyi güneybatıdan vurması beklenen kasırganın beraberinde şiddetli yağış ve rüzgar getireceği bildirildi.

Yağışların şiddetini artırmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, California, Nevada ve Arizona eyaletlerinin bazı bölgelerinin bir yılda aldığından daha fazla yağış alacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltilmişti

ABD'nin California eyaletinin güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen Hilary Kasırgası'nın kategorisi 4'e çıkarılmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisine göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney California'da tropikal fırtına yaşanmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.