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ABD'de havada kaos: Ülkedeki tüm uçuşlar bir sonraki karara kadar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi, sistemdeki teknik bir arıza nedeniyle ABD genelindeki tüm uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada "Başkan, Ulaştırma Bakanı tarafından bu sabah FAA sistem kesintisi hakkında bilgilendirildi. Bu noktada bir siber saldırı olduğuna dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı

Giriş: 11.01.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de havada kaos! Son dakika: Ülkedeki tüm uçuşlar durduruldu - Güncel haberler
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirilmişti.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Son açıklamada ise bir sonraki karara kadar ABD'deki tüm iç hat uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu.

Kararla birlikte ABD'deki hava trafiği FlightRadar'da böyle görüntülendi.

FAA sonrasında güncelleme yaparak NOTAMS´ın bazı bölümlerinin devreye alındığını, Newark ile Atlanta havalimanlarından kalkışların başladığını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, Ulaştırma Bakanı tarafından bu sabah FAA sistem kesintisi hakkında bilgilendirildi. Bu noktada bir siber saldırı olduğuna dair bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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