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        Haberler Dünya Amerika ABD'de güncel seçim anketi: Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor | Dış Haberler

        ABD'de güncel seçim anketi: Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor

        ABD'de yapılan güncel bir ankete göre, yüzde 49 desteğe ulaşan Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 3 puan önünde yarışı götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 01:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 01:40
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        Harris az farkla önde
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        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anket, yarışın halen başa baş olduğunu ortaya koydu.

        NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Harris'in ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Trump'ın ise yüzde 46 düzeyinde destek bulduğu kaydedildi.

        Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

        Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

        ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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