ABD'de gizli belge skandalı sürüyor

HABERTURK.COM / AA

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki konutunda devlete ait "gizli belgeler" bulundu. Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunu aktardı.

AZ SAYIDA GİZLİ BELGE BULUNDU Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı. Avukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçildiğini belirtti. "Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti. Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

13 SAATLİK ARAMA Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski kişisel ofisinde ve konutunda çıkan "gizli belgelerin" tartışmaları sürerken, Delaware'deki evinde yeni "gizli belgeler" bulunmuştu. FBI yetkilileri, Biden'ın Wilmington, Delaware'deki evinde yaptıkları 13 saatlik aramada 6 yeni gizli belge buldu.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK" Biden geçtiğimiz günlerde, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." demişti. Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti. Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO