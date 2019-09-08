08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yetkililer, Oregon eyaletinde bir kişinin şiddetli solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun, ABD'de elektronik sigarayla bağlantılı ikinci ölüm vakası olduğunu açıkladı.
Sağlık merkezinde çalışan doktor Ann Thomas, ölen kişinin temmuz ayında kaldırıldığı hastanede suni teneffüs cihazına bağlandığını ancak hastalığın şiddetlendiğini ve kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
ELEKTRONİK SİGARANIN KENDİSİ Mİ YOKSA İÇİNDEKİ MALZEME Mİ ÖLDÜRDÜ?
Thomas, orta yaşlı kişinin ölümüne sebebiyet verenin, elektronik sigara cihazının kendisi mi yoksa içine koyulan malzeme mi olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.
Daha önce birçok eyalette solunum yetmezliğine yakalanan kişilerin büyük bölümünün, elektronik sigara cihazlarında "tetrahidrokannabinol" (THC) adlı marihuana etken maddesi içeren ürünler kullandıkları tespit edilmişti.
Yetkililer, henüz sebebi tespit edilemeyen rahatsızlığın, marihuanalı ürün örneklerindeki E vitamini kaynaklı bir yağla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.
25 EYALETTE 215 KİŞİYE TANIMLANAMAYAN AKCİĞER RAHATSIZLIĞI TEŞHİSİ
Bu arada ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC),konuyla ilgili verilerini güncelleyerek, ülke genelinde 25 eyalette elektronik sigara kullanan 215 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığına yakalandığını bildirdi.
Hastalığın salgın hastalık niteliğinde olmadığı ancak hastalığa yol açan sebebin ortak olduğu tahmin ediliyor.
Nefes almada zorluk ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtilmişti.
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