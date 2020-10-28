ABD'de dev katil eşek arısı yuvasına operasyon yapıldı

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, eyaletin Whatcom bölgesinde bulunan dev arı yuvasından 13'ü canlı olmak üzere toplam 98 katil eşek arısı özel bir yöntemle vakumlanarak yakalandı.
Operasyonu yöneten entomolojist (böcek bilimci) Sven-Erik Spichiger, kızılağacın tepesine kurulan yuvanın etrafının önce özel elbiseler giymiş ekip tarafından ince plastiklerle sarıldığını, daha sonra bırakılan küçük delikten çıkmak isteyen eşek arılarının yakalandığını aktardı.
Spichiger, yuvadan çıkmak istemeyen katil eşek arılarının karbondioksit verilerek boğulduğunu, ardından vakumlanarak yukarıya çekildiğini, yuvanın da en son köpük basılarak tamamen kapatıldığını söyledi.
Yaklaşık 4 saat süren operasyon sırasında kraliçe eşek arısını yakalayamadıklarını kaydeden Spichiger, "Bu umarım Asya dev eşek arılarının Pasifik kuzeybatı bölgesinde kendisine yer edinme uğraşılarını önlediğimiz ilk çalışma olur." ifadesini kullandı.
- Katil eşek arısının sokması ölümcül olabiliyor
Çevre sakinleri tarafından 2 gün önce bulunan ve endişeye neden olan dev katil eşek arılarının sokmasının çok acı verici olduğu, birkaç defa sokması durumunda ise insanlar için zehirlenmeye yol açarak ölümcül sonuçlara neden olabildiği vurgulandı.
ABD’ye özgü olmayan bu istilacı arıların doğadaki diğer canlılar, özellikle bal arıları için de büyük tehdit oluşturduğuna, küçük bir katil eşek arısı grubunun bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.
Yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda dünyanın en büyük eşek arısı olarak bilinen katil arıların, Asya’da her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Katil eşek arısına ilk defa Washington eyaletinde Aralık 2019'da rastlandığı, yetkililerin bölgedeki tarımı da olumsuz etkileyen katil eşek arılarına yönelik tuzaklar kurduğu ve başka yuvaların olup olmadığı konusunda araştırmaların devam ettiği bildirildi.
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