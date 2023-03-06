Jason Statham’ın yeni filmi ‘Servet Operasyonu’, büyük bir bölümünün Antalya'da çekilmesinden dolayı bizim için özel bir film.

Ne yazık ki Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmedi.

Öyle ki ABD açılışı bile sadece 3 milyon 160 bin Dolar olarak gerçekleşti.

Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiren ‘Servet Operasyonu’, beyazperdeye dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini yansıttı.

Jason Statham’ım Hugh Grant, Josh Hartnett ve Aubrey Plaza ile başrolleri paylaştığı filmde

Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Ozan Ayhan da rol aldı.

5 Ocak’tan itibaren çeşitli ülkelerde gösterime giren, 50 milyon dolar bütçeye sahip ‘Servet Operasyonu’nun bugüne kadar 28 ülkede toplam hasılatı 33.947.161 Dolar oldu.

AVRUPA ÜLKELERİ

Almanya... 3.666.326 Dolar

Hollanda... 1.926.831 Dolar

İspanya... 1.796.800 Dolar

Macaristan... 813.676 Dolar

Ukrayna... 697.121 Dolar

Romanya... 547.480 Dolar

Türkiye... 454.419 Dolar

Belçika... 442.304 Dolar

Portekiz... 405.585 Dolar

Polonya... 387.583 Dolar

Bulgaristan... 350.836 Dolar

Hırvatistan... 246.607 Dolar

Çek Cumhuriyeti... 208.625 Dolar

Sırbistan ve Karadağ... 207.957 Dolar

Norveç... 171.934 Dolar

Slovakya... 114.667 Dolar

Litvanya... 97.640 Dolar

Slovenya... 49.551 Dolar

İzlanda... 28.064 Dolar

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ

Meksika... 1.186.880 Dolar

Colombiya... 377.498 Dolar

ASYA PASİFİK ÜLKELERİ

Rusya... 9.377.037 Dolar

Avustralya... 4.284.939 Dolar

Birleşik Arap Emirlikleri... 1.768.231 Dolar

Yeni Zelanda... 763.067 Dolar

Vietnam... 257.510 Dolar

Hong Kong... 157.993 Dolar

KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ

ABD (Açılış)... 3.160.000 Dolar

‘Servet Operasyonu’, Guy Ritchie’nin son 5 filmi arasında en az hasılat elde eden çalışması oldu.

Kod Adı: U.N.C.L.E. (2015)

Bütçe… 75.000.000 Dolar

ABD Açılışı… 13.421.036 Dolar

Küresel Hasılat… 107.045.109 Dolar

King Arthur: Legend of the Sword (2016)

Bütçe… 175.000.000 Dolar

ABD Açılışı… 15.371.270 Dolar

Küresel Hasılat… 48.675.066 Dolar

Alaaddin (2019)

Bütçe… 183.000.000 Dolar

ABD Açılışı… 91.500.929 Dolar

Küresel Hasılat… 1.050.693.953 Dolar

The Gentlemen (2019)

Bütçe… 22.000.000 Dolar

ABD Açılışı… 10.651.884 Dolar

Küresel Hasılat… 15.171.795 Dolar

Wrath of Man (2021)

Bütçe… 40.000.000 Dolar

ABD Açılışı… 8.309.007 Dolar

Küresel Hasılat… 103.966.489 Dolar

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