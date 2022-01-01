BBC'ye konuşan bir bölge sakini bazı ailelerin "her şeyini kaybettiğini" ve kimsenin ölmemesinin "Noel mucizesi" olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer Reuters haber ajansına verdiği demeçte, yangının saatte 169 kilometre hıza ulaştığını ve alevlerin daha da hızlı şekilde yerleşim yerlerini sardığını belirtti.