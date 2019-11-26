ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı. Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için eyalette bir tazminat mekanizması bulunmuyor.
Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.
Bir yetişkin olarak hayatlarında ilk kez sokağa çıkan bu kişilerin aile üyelerinin çoğunu kaybettikleri belirtiliyor.
CNN Televizyonu'na göre, mahkumlar, Chestnut'ın çabaları sonucunda özgürlüklerine kavuştu.
Avukatlarından ve jüriden bazı kanıtların gizlendiğini öğrenen Chestnut, eski davaları inceleyen bir komisyona başvurdu.
Mahkumlar suçlamaları kabul etmediği için daha önce yaptıkları erken tahliye başvuruları reddedilmişti.
Basketbol montu için öldürüldü
14 yaşındaki DeWitt Duckett, Kasım 1983'te o dönem gençler arasında çok popüler olan Georgetown Üniversitesi armalı basketbol montu için öldürülmüştü.
Cinayetten sonra bir görgü tanığının ifadesine dayanılarak Chestnut'ın evi arandı ve yatak odasında bir Georgetown Üniversitesi montu bulundu.
Montta kan ya da barut izi olmamasına rağmen Chestnut'la birlikte arkadaşları da uykularından uyandırılarak tutuklandı.
Baltimore Eyaleti Başsavcısı Marlyn Mosby'ye göre davanın seyrini değiştirebilecek 3 delil dikkate alınmadı ve savunmadan gizlendi.
Bunlardan biri Chestnut'ın annesinin montu satın aldığını kanıtlayan fiş ve tezgahtarın ifadesi.
Diğer kanıt okulun güvenlik görevlisinin cinayetten yarım saat önce Chestnut ve arkadaşlarını okul bahçesinden uzaklaştırması.
3. kanıt ise kimliği belirsiz bir kişinin cinayeti ismini verdiği başka bir kişinin işlediğine dair ifadesi.
Avukatlara göre, reşit yaşta olmayan zanlılar ve görgü tanıkları yanlarında aileleri olmadan toplu halde sorgulandılar.
Özür dilenerek aklanan Chestnut, Watkins ve Stewart için Baltimore'da bir tazminat mekanizması yok.
Eyalet Başsavcısı Marlyn Mosby özür açıklamasında, "Bugün bir zafer değil, trajedi ve bunda sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz. 36 yılı çalınan bu insanların uğradığı zararları telafi etmemiz mümkün değil" dedi.
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