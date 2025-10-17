ABD'de 2 üniversite daha Trump yönetiminin 'yükseköğretim' sözleşmesini reddettiğini duyurdu

The New York Times'ın haberine göre, Pennsylvania ve South California üniversiteleri, Trump yönetiminin ülkedeki 9 üniversiteye çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iki üniversitenin sözleşmeyi reddettiklerini açıklamasıyla Trump yönetiminin çağrısını reddeden üniversitelerin sayısı 4'e çıkmış oldu.

Trump yönetimi sözleşme çağrısını, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, South California, Texas, Arizona, Brown ve Virginia üniversitelerinin yönetimlerine yapmıştı.

MIT 11 Ekim'de bu sözleşmenin desteklenmeyeceğini açıklarken Brown yönetimi ise dün sözleşmenin reddedildiğini bildirmişti.

ABD'den "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi"

Trump yönetimi 2 Ekim'de, yükseköğretim kurumlarının standartlarını ve performansını artırmayı amaçlayan "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımlamıştı.

Sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, 5 yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtilmişti.