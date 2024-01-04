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        Haberler Dünya ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu "yenen" ilk kişi oldu

        ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu "yenen" ilk kişi oldu

        New York Times'ın haberine göre, ABD'nin Okloahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 08:04 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:04
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        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
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        ABD'nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu.

        New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.

        157. SEVİYEYE GELDİ

        Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı.

        Gibson ulaştığı seviyede oyunun hata vermesi üzerine videoda "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım." ifadelerini kullandı.

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        2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.

        "GERÇEKTEN ZOR"

        Oyunun "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor." dedi.

        Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından geliştirildi.

        Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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