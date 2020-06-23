ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki piyade er Ethan Mezler'in iki yıl önce ABD ordusuna katıldığı, aynı yıl içinde satanist ve anarşist örgüt O9A'ya katıldığı belirtildi.
Ekim 2019'da yurt dışındaki bir üsse atanıp Nisan 2020'de başka bir üste görevlendirilen Mezler'in, bu süreçte birliğine yönelik saldırı planlayan O9A tarikatı ve onunla bağlantılı "Rape Waffen Tümeni" isimli bir grupla iletişime geçtiğinin tespit edildiği bildirildi.
Er Mezler'in, birliğinin bulunacağı yerleri ve güvenliğine ait birçok gizli bilgiyi grupla paylaştığı ifade edilen açıklamada, sanığın yaptığı yazışmada, söz konusu saldırıyı "Cihatçı bir saldırı" olarak nitelediği; bu saldırıda kendisini de feda edeceğini ifade ettiği belirtildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, 17 Mayıs'ta da birliğine ait gizli bilgileri, bir El Kaide üyesiyle paylaşan Mezler'in, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise birliğindeki asker sayısından, bulundukları üssün gözlem ve savunma kapasitesine kadar çok daha spesifik bilgileri paylaştığının ortaya çıktığı kaydedildi.
Üsse daha büyük zayiat verilmesi için daha detaylı bilgiler paylaşacağına söz veren Mezler'in, bu süre zarfında kendi iradesiyle teslim olduğu ve FBI'ya suçunu itiraf ettiği bildirildi.
Açıklamada, New York eyaleti Manhattan Bölge Mahkemesinde yargılanacak Mezler, 6 ayrı suçlama nedeniyle 3 kez müebbet ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanacak.
1960'larda kurulduğu iddia edilen Dokuz Açılar Tarikatı, şiddet yanlısı ırkçılığın yanı sıra Yahudi karşıtlığıyla da biliniyor.
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