ABD başkanlık seçiminde erken oy veren ünlü isimler

ABD tarihinin en heyecanlı seçimlerinden birine geri sayım başladı. Türkiye saatiyle ABD'de bu gece başlayacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında çekişmeli bir yarışın olması bekleniyor.

Yapılan anketlerde Harris ve Trump arasındaki oy farkının çok düşük çıkması ve bu nedenle seçilecek ismin sürpriz olması, seçimi herkes için daha da önemli hale getiriyor.

Seçim, resmi olarak 5 Kasım'da olsa da ABD, vatandaşlarına erken oy kullanma hakkı tanıyor. Pek çok seçmen, gerek oy verme merkezlerine giderek gerekse de posta yoluyla başkan tercihini yaptı. Bugüne kadar 75 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

Erken oy verme işlemini yapanlar arasında pek çok ünlü isim de vardı. Ünlüler oy kullanma anlarını ya da oy kullanma sonrası "Oy kullandım" etiketinin görüldüğü fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını oy vermeye çağırdı.

İşte ABD'de oy kullanan ünlü isimlerden bazıları...