ABD Başkanı Trump'tan 'tarife' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurduğu ve "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana birçok dünya lideri ve iş insanının kendisine tarifelerden muaf tutulma talebiyle geldiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Başkan Trump paylaşımında, "Dünyanın ciddi olduğumuzu bildiğini görmek güzel, çünkü biz ciddiyiz!" değerlendirmesinde bulundu.

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Onlarca yıllık hataların düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirten Trump, ABD zenginliğinin yeniden inşa edilmesi ve mütekabiliyetin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Trump, yatırımcılara ABD'de üretim yapma çağrısında bulunarak, "En kolay yolu isteyenler için Amerika'ya gelin, Amerika'da üretin." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN "KURTULUŞ GÜNÜ"

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.