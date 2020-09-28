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ABD medyasında, Başkan Donald Trump'ın şirketlerinin zararının kârından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddiasına Trump'tan cevap geldi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2016 seçimlerinde olduğu gibi "yalancı basının" kendisi hakkında "yasa dışı yollarla ulaştıkları" tüm belgeleri kötü niyetli şekilde ortaya dökmeye çalıştığını savunarak, "Ben milyonlarca dolar vergi ödedim ancak herkes gibi benim de amortisman ve vergi indirimi hakkım var. Ayrıca, benim sahip olduğum sıra dışı malvarlıklarına bakarsanız ki yalancı basının böyle bir serveti yok, varlıklarımın değeri ile karşılaştırıldığında çok az borcum olduğunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Dosyalarda birçok bilginin olduğunu belirten Trump, 2016 seçimleri için aday olduğu günden bu yana mali kayıtlarını yayınlayabileceğini söylediğini aktardı. Trump, "Benim mali bilançom çok etkileyici, ayrıca bu bilanço benim yıllık 400 bin dolar olan başkanlık maaşından feragat eden tek başkan olduğumu da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

10 YIL HİÇ VERGİ ÖDEMEDİ İDDİASI

ABD Başkanı Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtilmişti.