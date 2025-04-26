ABD Başkanı Trump: Putin belki de savaşı bitirmek istemiyor | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump: Putin belki de savaşı bitirmek istemiyor | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamasında New York Times gazetesinde yazılan bir makaleye değinen Trump, makalenin yazarını eleştirdi.

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ABD Başkanı açıklamasının son bölümünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e değindi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına atıfta bulunan Trump, Putin'in sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurması için bir sebep olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, bu saldırıların; kendisine Putin'in belki de savaşı bitirmek istemediğini düşündürdüğünü belirtirken, Rusya'ya bankacılık alanında yaptırımların uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

RUSYA KİEV'İ VURMUŞTU

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sviyatoşin ilçesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, son tespitlere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

BM, Rus ordusunun Kiev'e yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rusya ordusunun Kiev ve çevresindeki yerleşim alanlarına düzenlediği büyük çaplı saldırının, uluslararası insani hukukun bir başka korkunç ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk raporlara göre en az 9 kişi öldü, birkaç çocuk ve hamile bir kadın da dahil 70'ten fazla kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı. Saldırıların evlere, iş yerlerine ve kamusal altyapıya büyük zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, acil durum ekipleri enkazın ortasında arama ve kurtarma operasyonlarına devam ettikçe can kaybının artmasının beklendiğine işaret edildi. Sivillerin asla hedef olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden "anlamsız güç kullanımının" durdurulması gerektiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Schmale, sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesmişti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti. Rusların, balistik füzeler dahil farklı türden yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek barış yönünde sarf ettiği çabalar hakkında kendisine bilgi vereceğini belirtti. Volodimir Zekenskiy açıklamasında, "Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna'ya döneceğim." ifadesini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Güney Afrika'daki temasları sürdüreceğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise Rus ordusunun bugün başkent Kiev ve farklı bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kiev'deki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, 12 kişinin öldüğü saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi. Zelenskiy, saldırıda balistik füzelerinin de kullandığını ifade ederek, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı. İstihbarat teşkilatımız bütün detayları araştırıyor. Bu füzenin Kuzey Kore'de üretildiğine dair bilgi doğrulanırsa, bu Rusya- Pyongyang ittifakının suç teşkil etmesinin bir kanıtı daha olacak." dedi. TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi. REKLAM Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirten Zelenskiy, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti. Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.