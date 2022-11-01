ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden beri ilk kez Beyaz Saray'da düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

ABD'nin başkenti Washington'da Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları kapsamında çocuklar şeker toplamaya Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden da çocuklara şeker verdi.

Disney karakterleri Doc McStuffins ve Vampirina, Daniel Tiger, Donkey Hodie, Alma ve Xavier Riddle,ve "Star Wars" karakterleri Darth Vader Cadılar Bayramı kutlamaları için Beyaz Saray'da dolaştı.