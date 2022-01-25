ABD Başkanı Biden muhabire küfretti

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplarken mikrofonunun açık kaldığını unutarak muhabire küfretti.

Fox News muhabiri ABD Başkanı Biden'a, "Ara seçimler yaklaşırken enflasyonun siyasi bir sorumluluk getireceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

Biden ise "Bu harika bir varlık, daha fazla enflasyon" diyerek alaycı bir şekilde cevap verdi. Ardından mikrofonun açık olduğunu unutan Biden'ın küfrettiği duyuldu.

Fox News muhabiri Peter Doocy, daha sonra Biden'ın kendisini arayarak "kişisel bir şey değil dostum" dediğini söyledi.

Beyaz Saray yorum talebine yanıt vermedi.

Biden, saygısızlık konusunda sert bir çizgide olma sözü vererek bir yıl önce göreve başladı.

"Eğer benimle çalışıyorsan ve başka birine saygısız davrandığını duyarsam, biriyle konuş, söz veriyorum ben anında kovarım; hiçbir ama ve fakat dinlemeden. Herkesin edep ve haysiyetle muamele görme hakkı vardır" ifadelerini kullanmıştı.