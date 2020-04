HABERTURK.COM / AA

ABC News tarafından paylaşılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin kasım ayında koronavirüse karşı uyarıldığı fakat, yönetimin uyarıları önemsemediği iddia edildi.

ABC News'e göre, ABD ordusu Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI),kasım ayında bir istihbarat raporu hazırladı.Hazırlanan raporda, yeni koronavirüsün Çin'in Vuhan bölgesinde yayılmaya başladığı ve virüsün halkın sağlığına, günlük yaşamına büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarılar yer alıyordu.

ABC News'e konuşan kaynak, istihbarat raporunun Savunma İstihbarat Teşkilatı, Pentagon ve Beyaz Saray'a "birden çok kez" brifing verildiğini söyledi. Ancak Trump yönetiminin raporu dikkate almadığı iddia edildi.

Raporda salgının ABD'nin Asya'da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken, bir pandemiye dönüşme olasılığı olduğu uyarısı yapılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon iddiaları reddederek, böyle bir rapor hazırlanmadığına dair açıklama yaptı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 15 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 509 artışla 432 bin 438'e, ölenlerin sayısı ise 1890 artarak 14 bin 808’e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 152 bin 446 vakayla İspanya ve 139 bin 422 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 113 bin 296 vaka ile Almanya'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ "NEW YORK"

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 140 bin 386 olan vaka sayısı 10 bin 693 artışla 151 bin 79'a çıktı.

New York'u 47 bin 437 vakayla komşusu New Jersey, 20 bin 346 vakayla Michigan takip ediyor.

Ülkedeki sıralamada New York’tan sonra gelen 7 eyaletin toplam vaka sayısının New York’taki vaka sayısına neredeyse eşit olduğu dikkati çekiyor.

Can kaybı bakımından da New York 6 bin 269 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1504 ölümle New Jersey ve 959 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

SALGINDA ÖLENLERİN SAYISI 90 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.