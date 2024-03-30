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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz

        ABD Başkanı Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz

        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu bulunan gazeteci Evan Gershkovich'le ilgili Kremlin'e yüklendi. Gershkovich'in tutukluluk halinin uzatılmasına tepki gösteren Biden, gazetecinin "tamamen haksız ve yasadışı bir şekilde gözaltına alındığını" savundu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:24
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        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
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        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu bulunan gazeteci Evan Gershkovich'le ilgili dün Moskova'ya gözdağı verdi.

        ABD'li gazetecinin tutuklunun halinin uzatılmasına tepki gösteren Biden, "Rusya'nın Amerikalıları pazarlık kozu olarak kullanmaya yönelik korkunç girişimlerini kınamaya devam edeceğiz” dedi.

        ABD Başkanı, Kremlin'e "bunun bedelini ödeteceklerini” ifade etti.

        Biden, Gershkovich'in "haksız yere gözaltına alınmasının birinci yılı olduğunu” hatırlattı ve "Gazetecilik suç değildir ve Evan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığına gerçeğin ışığını tutmak için güvenliğini riske atarak bir muhabir olarak işini yapmak üzere Rusya'ya gitti" ifadelerini kullandı.

        Biden, Gershkovich'in "tamamen haksız ve yasadışı bir şekilde gözaltına alındığını" savundu.

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        Rusya'da 2018'de gözaltına alınan ve casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD deniz subayı Paul Whelan'ı da hatırlatan Biden, yurtdışında alıkonulan ABD'lilerin serbest bırakılması için "her gün çalışmaya devam edeceklerini” söyledi.

        Biden "Rusya'nın Amerikalıları pazarlık kozu olarak kullanmaya yönelik korkunç girişimlerini kınamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Ve basına saldırmak isteyen ya da özgür toplumun temel direği olan gazetecileri hedef alan herkese karşı güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Evan'a, Paul Whelan'a ve yurtdışında rehin tutulan ya da haksız yere alıkonulan tüm Amerikalılara: Sizinle birlikteyiz. Ve sizi eve getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        TUTUKLULUK HALİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'ın (WSJ) Moskova muhabiri olan Gershkovich, casusluk şüphesiyle geçen sene Yekaterinburg'te yakalanmıştı.

        32 yaşındaki gazetecinin tutukluluk süresi birkaç kez uzatılmıştı. Gershkovich'in tutukluluk hali en son 26 Mart'ta Moskova Bölge Mahkemesi'nce 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

        Gershkovich, ABD ve WSJ casusluk iddialarını kesin bir dille reddediyor.

        *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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