Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Pensilvanya'da saldırıya uğrayan eski Başkan Trump ile görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, Pensilvanya'da saldırıya uğrayan eski Başkan Trump ile görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Biden, Trump ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

        Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

        Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        "Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

        Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.

        Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

        Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

        Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

        REKLAM
        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
        Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

        Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

        Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

        ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        Biden'dan ilk tepki
        Biden'dan ilk tepki
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Türkiye'de yangın! Yangınlarda son durum!
        Türkiye'de yangın! Yangınlarda son durum!
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Habertürk Anasayfa