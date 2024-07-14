ABD Başkanı Biden, Pensilvanya'da saldırıya uğrayan eski Başkan Trump ile görüştü

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.

"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.