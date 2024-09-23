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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginlikten endişeli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 01:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:09
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        Orta Doğu açıklaması
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliği endişeyle karşıladığını belirterek, "Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz." dedi.

        ABD Başkanı Biden, evinin bulunduğu Delaware eyaletinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

        İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin endişeli olup olmadığı sorulan Biden, "Evet endişeliyim. Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Bu konuda halen uğraşıyoruz." dedi.

        BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

        İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

        Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

        İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini belirtiyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Orta Doğu
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