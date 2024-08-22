ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de ateşkes görüşmelerini değerlendirdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dahil olduğu görüşmede Biden ile Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmelerini, esirlerin durumunu ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yolundaki diplomatik çabaları değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan ikinci bir açıklama yapılması bekleniyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.