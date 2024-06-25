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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatlık lisansı askıya alındı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatlık lisansı askıya alındı

        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, yasa dışı silah edinme davasında geçen hafta suçlu bulundu. Bunun ardından Hunter Biden'ın başkentte avukatlık lisansı askıya alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:06
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        Biden'ın oğlunun avukatlık lisansı askıya alındı
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunmasından ötürü avukatlIk yetkisi elinden alındı.

        Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi Baş Yargıcı Anna Blackburne-Rigsby, uyuşturucu bağımlısıyken silah satın almaktan suçlu bulunan Hunter Biden'ın, Washington DC'de avukatlık yapma yetkisini askıya aldığını bildirdi.

        Yapılan yazılı açıklamada, "Davalı, bu konunun çözümlenmesine kadar Columbia Bölgesi'ndeki avukatlık mesleğinden derhal uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Baş Yargıç Blackburne-Rigsby'nin kararı, oğul Biden'ın, Delaware'deki bir federal jüri tarafından federal silah suçlamaları nedeniyle hüküm giymesinin ardından geldi.

        Yale Hukuk Fakültesi mezunu olan Hunter Biden, hukuk diplomasını pek aktif kullanmasa da 2007'den bu yana başkent Washington'da avukatlık yapma lisansına sahipti.

        NE OLMUŞTU?

        Hunter Biden, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

        Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığı’nca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

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        HunterBiden'ın, Delaware eyaletine bağlı Wilmington şehrindeki mahkemede, 3 Haziran'da jüri seçimiyle başlayan yargılanmasında jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunu, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

        VERGİ KAÇIRMAKLA DA SUÇLANIYOR

        Hunter Biden, California’da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

        Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden’ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

        ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden’ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla da eleştiriyor.

        Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

        Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle soruşturulduğunu, öte yandan Hunter Biden'ın da babası nedeniyle korunduğunu öne sürüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
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