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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, iktidarı devretmeden önce Çin Lideriyle kritik görüşme yapacak: Çin ve ABD arasında sert dönem kapıda - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, iktidarı devretmeden önce Çin Lideriyle kritik görüşme yapacak: Çin ve ABD arasında sert dönem kapıda

        ABD Başkanı Joe Biden, görevinin son aylarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu Zirvesi'nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Çinli diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu görüşme, Biden'ın başkanlık sürecindeki son dış politika hamlelerinden biri olarak görülüyor. Görüşmenin ana gündem maddelerinin ise ABD-Çin ilişkilerindeki derin gerilimler, Tayvan meselesi, ekonomik iş birliği ve ulusal güvenlik tehditleri olması bekleniyor. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 14.11.2024 - 00:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:55
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        Çin ve ABD arasında sert dönem kapıda
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        ABD Başkanı Joe Biden, görevinin son aylarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu Zirvesi’nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Çinli diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu görüşme, Biden’ın başkanlık sürecindeki son dış politika hamlelerinden biri olarak görülüyor. Görüşmenin ana gündem maddelerinin ise ABD-Çin ilişkilerindeki derin gerilimler, Tayvan meselesi, ekonomik iş birliği ve ulusal güvenlik tehditleri olması bekleniyor.

        Ancak Biden’ın bu görüşmesi, sadece mevcut ilişkileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda seçilen yeni başkan Donald Trump’ın Çin karşıtlığı politikalarının gölgesinde gerçekleşecek bu buluşmada, ABD’nin Pekin’e yönelik daha sert bir tutum sergilemesi bekleniyor.

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        Çin-ABD Gerginliklerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

        Çinli yetkililer, görüşmenin önemine işaret ederek Biden’ın özellikle Tayvan ve Güney Çin Denizi’ndeki gerilimler ile Çin’in ABD altyapısına yönelik siber saldırılarını ele alacağını ifade ediyor. Aynı zamanda Biden’ın, Pekin’in Rusya’nın savunma sanayisine sağladığı destek ve Kuzey Kore ile artan askeri iş birliği gibi konulardaki endişelerini dile getireceği belirtiliyor. Bu meseleler, Çin ile ABD arasında uzun zamandır devam eden stratejik rekabetin en belirgin noktaları arasında yer alıyor.

        Biden’ın Çin’e yönelik eleştirilerinde, iki ülkenin fentanil ile mücadeledeki iş birliği ve ordular arası iletişim kanallarının geliştirilmesi gibi bazı olumlu adımlara da vurgu yapması bekleniyor. Ancak, Çinli diplomatlar, bu görüşmeden somut bir sonuç çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

        Trump Dönemi Çin’e Daha Sert Bir Tavır Alabilir

        Çinli kaynaklar, Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla Pekin için daha zor bir dönemin başlayacağını öngörüyor. Seçim kampanyası sırasında Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata yönelik yüksek gümrük vergileri getirme vaadi ve Pekin’i uluslararası ticarette “adil olmayan uygulamalarla” suçlaması, Trump’ın Çin karşıtı politikalarda agresif bir yol izleyeceğine işaret ediyor.

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        Biden’ın başkanlığı döneminde, Çin ile ilişkilerde ticaret savaşlarının hafiflemesi ve karşılıklı diyalog mekanizmalarının korunması hedeflenmişti. Ancak Trump’ın, ABD’nin ekonomik üstünlüğünü yeniden kazanmak adına Pekin’e karşı daha sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağı ve Tayvan konusunda daha radikal adımlar atacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Biden-Şi görüşmesinde gündeme gelmese de Pekin yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

        Çin: “ABD, Kendi Çelişkilerini Çözmeli”

        Çinli diplomatlar, ABD’nin iç siyasi dinamiklerinin Pekin ile ilişkiler üzerinde yaratacağı baskıya dikkat çekiyor. Çin, Trump’ın politikalarının, ABD’nin ekonomik sorunlarını çözmek yerine küresel ticarette daha fazla kaosa neden olacağını savunuyor. Ayrıca, Biden’ın Tayvan’a verdiği desteğin, iki ülke arasındaki stratejik rekabeti tırmandırdığını ve Trump döneminde bunun daha tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.

        Biden’ın Mesajı: “Diyalog Süreci Korunmalı”

        Biden’ın Çin liderine, kendi yönetimi boyunca başlatılan diplomatik temasların korunması gerektiği yönünde bir mesaj vermesi bekleniyor. Ancak, ABD’nin yeni yönetiminin Çin’e karşı daha saldırgan bir tutum benimseyeceği düşünülürse, Biden’ın bu çağrısının Çin tarafından nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor.

        Bu görüşme, iki lider arasında Biden’ın görev süresindeki son buluşma olarak tarihe geçecek. Ancak görüşmeden çok, bu toplantının ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiği açık. Çin kaynaklarına göre, Trump’ın yaklaşımı, Biden’ın diplomatik çizgisinden çok daha sert olacak ve bu da iki ülkeyi önümüzdeki dönemde daha büyük çatışmalara sürükleyebilir.

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        #HABER
        #ABD
        #çin
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