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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü

        ABD Başkanı Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:53
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        Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü
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        Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalny'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.

        Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalny'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Aleksey Navalny'ın Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

        Biden, daha önceki açıklamasında, Navalny'ın ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.

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