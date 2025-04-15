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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Avrupa'nın güvenlikte ABD'ye bağımlılığı ülke çıkarlarına ters | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Avrupa'nın güvenlikte ABD'ye bağımlılığı ülke çıkarlarına ters

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda ABD'ye kalıcı şekilde bağımlı olmasının ne Avrupa ne de ülkesinin çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:16
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        "Avrupa'nın güvenlikte ABD'ye bağımlılığı ülke çıkarlarına ters"
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        Vance, İngiliz basınına verdiği demeçte, Avrupalı liderlerin uluslararası arenada "daha bağımsız" hareket etmesi ve düzensiz göçmenler konusunda seçmenlerinin taleplerini dinlemesi koşuluyla ABD-Avrupa dostluğunun sürebileceğini savundu.

        Avrupa ülkelerinin üzerine çalışması gereken bir diğer konunun da güvenlik olduğunu vurgulayan Vance, kıtanın neredeyse tüm güvenlik altyapısının, ABD tarafından sübvanse edildiğini söyledi.

        Vance, "Avrupa'nın güvenlik konusunda ABD'ye kalıcı olarak bağımlı olması ne Avrupa'nın ne de ABD'nin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

        Avrupa kültürünü ve insanlarını sevdiğini belirten Vance, ABD ile Avrupa arasındaki "gerilimlerin" bu ülkelerin liderlerinden kaynaklandığını kaydetti.

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        Vance, bu savına örnek olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin CBS News'e verdiği röportajda kendisini "Rus işgalini haklı çıkarmakla" suçlamasını gösterdi.

        Başkan Yardımcısı Vance, kendisinin Rusya'nın saldırılarını kınadığı açıklamalarını hatırlatarak, "Zelenskiy'nin şu anda yönetimini ve savaş çabalarını ayakta tutan ABD hükümetine karşı Rusların tarafında olduğunu söylemesinin saçma olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Zelenskiy'nin ABD'yi hedef alan söylemlerinin "yapıcı" olmadığını savunan Vance, savaşı sonlandırma çabaları bağlamında hem Rusya hem de Ukrayna'nın stratejik hedeflerini anlamanın önemini vurguladı.

        Vance, bu tutumlarının, Rusya'nın eylemlerini ya da tam ölçekli işgali destekledikleri anlamına gelmediğinin altını çizdi.

        IRAK SAVAŞI İÇİN "STRATEJİK FELAKET" ELEŞTİRİSİ

        Vance, Avrupa ülkelerinin geçmişte ABD dış politikasına karşı daha bağımsız bir duruş sergilememesini eleştirdi.

        Şimdi "daha güçlü ve bağımsız" bir Avrupa görmeyi tercih ettiklerini kaydeden Vance, bu sayede Avrupa'nın, ABD'nin dış politikadaki hatalı adımlarına karşı kontrol görevini daha iyi şekilde üstlenebileceğini belirtti.

        Bu bağlamda Irak Savaşı'na dair kişisel deneyimlerine atıfta bulunan Vance, Avrupa'nın o dönemdeki tutumunun daha cesur olması gerektiğini savundu.

        Vance, "Bence pek çok Avrupa ülkesi Irak'ı işgal etme kararımız konusunda haklıydı. Açıkçası, eğer Avrupalılar bağımsız olma ve seslerini çıkarma konusunda biraz daha istekli olsaydı, belki de ABD öncülüğündeki Irak işgali gibi stratejik felaketten tüm dünyayı kurtarabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

        Avrupa'ya dair açıklamalarında sık sık ifade özgürlüğünün azaldığını ve demokratik mekanizmaların zayıfladığını savunan Vance, düzensiz göçün kıta için "ciddi tehdit" oluşturduğunu da dile getiriyor.

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