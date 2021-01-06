Pence de Trump'a sırtını döndü

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ABD Başkanı'nı seçecek olan Temsilciler Meclisi'nin oturumuna başkanlık eden Mike Pence, Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz etmeli" sözü üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

Trump ise bunun üzerine Twitter'dan bir paylaşımda daha bulunarak Mike Pence'in, "Ülkeyi ve Anayasayı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip olmadığını" söyledi. "ABD gerçeği istiyor!" dedi.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın destekçileri ise Washington'daki miting sonrasında barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalışmıştı.

Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

Reuters'ın haberine göre polis, binadan çıkarılmaları için vekillere eşlik ediyor.