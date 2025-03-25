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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Grönland'a gidecek

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, cuma günü Grönland'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Vance'in eşi, Usha Vance'in daha önce Grönland'ı ziyaret edeceği bildirilmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, ABD'nin Grönland üzerindeki baskısının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:29
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        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
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        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, cuma günü Grönland'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

        Grönland'daki ABD askeri üssünü de ziyaret edecek olan Vance, X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Grönland'ın başka ülkelerce tehdit edildiğini ifade eden Vance, Grönland'daki durumu denetlemek adına adaya ziyarette bulunacak.

        Vance, Grönland'ın güvenliğinin bütün dünya açısından önemli olduğunu vurgularken, geçmiş ABD ve Danimarka yönetimlerinin Grönland'ı ihmâl ettiğini dile getirdi.

        DANİMARKA TEPKİ GÖSTERDİ

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu heyetin Grönland'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Washington yönetiminin Grönland ve Danimarka üzerindeki baskısını "kabul edilemez" olarak değerlendirmişti.

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        Frederiksen, Danimarka merkezli yayın kurumları TV2 ve DR'ye verdiği demeçte, "Bu ziyaret açıkça görülüyor ki Grönland'ın neye ihtiyacı olduğu ya da ne istediği ile ilgili değil." dedi.

        ABD'nin, Danimarka ve Grönland üzerinde "kabul edilemez bir baskı" uyguladığına işaret eden Frederiksen, bu baskıya "direneceklerini" vurguladı.

        Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin "ciddi ve stratejik" bir hedef olduğuna dikkati çekerek, "Bu ziyaret, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma isteğinden bağımsız değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

        Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

        Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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