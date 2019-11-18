ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Cuma günü kamuoyundan habersiz şekilde sağlık kontrolüne girmesi, "Başkan'ın sağlığı bozuldu mu?" tartışmalarını gündeme getirdi.

Trump Cuma günü, her zamankinden birkaç ay önce genel sağlık kontrolüne girdiğini açıklamıştı. Başkent Washington'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yıllık kontrolün ilk bölümünü yaptırdığını duyuran Trump Twitter mesajında “Her şey çok iyi (harika!). Gelecek yıl tamamlayacağız” diye yazmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gittiği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "O (Trump) olunabilecek en sağlıklı durumda” diye konuştu.

Trump, göreve geldiği 2016 yılından bu yana 9 defa hastaneye gitti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, Trump'ın son sağlık kontrolüne ilişkin sonuçları medya mensuplarıyla paylaşmaktan kaçındı.

Trump’ın sağlık verileri 2017’deki sağlık kontrolünden bu yana kilo aldığını ve vücut kitle endeksinin obez seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor.