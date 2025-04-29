ABD basını: Vladimir Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasi yoluyla Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırma çabaları sürerken, henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı.

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Görüşmenin yapıcı geçtiği aktarılırken, görüşmelerin süreceği bildirildi.

Bloomberg'in Moskova'da bulunan 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes teklifine karşılık Ukrayna'nın 4 bölgesi üzerinde kontrol talep etti.

Habere göre, Putin; Zaporijya, Luhansk, Herson ve Donetsk'in tamamının Rusya'nın kontrolüne verilmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce 4 bölgenin sonsuza kadar Rusya'ya katıldığını duyurmuştu. Ancak Rus ordusu, 4 bölgenin tamamında kontrolü sağlayamadı.

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WİTKOFF-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildi.

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin yapıcı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, şunları kaydetti: "Bu, Witkoff'un Rusya'ya yaptığı dördüncü ziyaret. Görüşme, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda ve diğer uluslararası konularda pozisyonlarını daha yakınlaştırmasına olanak sağladı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali ele alındı. Rusya ile ABD arasında çeşitli düzeylerde yürütülen verimli diyalog en aktif şekilde sürdürülecek." "TRUMP İYİMSER ANCAK GERÇEKÇİ" Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sürecin ne durumda olduğunu değerlendirdi. Leavitt, bu savaşın Joe Biden'ın neden olduğu bir savaş olduğunu savunarak, Trump'ın başkan olması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı hiç başlatmayacağını ileri sürdü.

Sözcü Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ve Rusya ile yaşanan son derece karmaşık ve talihsiz durum konusunda iyimser ancak gerçekçi." değerlendirmesini yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, süreçte ilerleme olmaması durumunda süreçteki arabulucu rolünden vazgeçeceklerini duyurdu. KREMLİN GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi. Beyaz Saray: Başkan Trump geçici değil, kalıcı ateşkes görmek istiyor Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes sürecini değerlendirdi. Leavitt, "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şunları kaydetti: "Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum." REKLAM