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        Haberler Dünya ABD basını: İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor | Dış Haberler

        ABD basını: İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor

        ABD ile İran arasında nükleer müzakereleri sürerken, yeni bir gelişme gündeme geldi. ABD basınının, ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıya hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.05.2025 - 01:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:57
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        "İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor"
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        ABD ile İran arasında uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin müzakereler sürerken, ABD basını önemli bir gelişmeyi gündeme getirdi.

        CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre; son istihbarî veriler, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıya hazırlık yaptığını işaret ediyor.

        CNN'e konuşan ABD'li yetkililere göre, İran'la sağlanacak anlaşmanın, Tahran'ın elinde bulunan uranyumu tamamen ortadan kaldırmaması ihtimali göz önüne alındığında saldırı olasılığı da artırıyor.

        ABD'li yetkililer ayrıca, İsrail'in saldırı ihtimalinin son aylarda ciddi oranda arttığını bildirdi.

        İsrail devlet televizyonu KAN, geçtiğimiz ay, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası saldırıya yönelik tatbikat düzenlediğini duyurmuştu.

        Tatbikat, İran'ın olası cevabına yönelik hazırlıkları da kapsıyordu.

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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile nükleer konusunda anlaşmaya varmanın kolay olmayacağını ifade ederken, İran'a bir çıkış yolu sunulduğunu ve kabul etmesi hâlinde daha müreffeh bir ülke olabileceğini dile getirdi.

        ABD'li bakan, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu ülkenin "uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmamasının" kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

        Rubio, "Bir kere uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olursanız, ondan sonra bunu silaha dönüştürmek çok zor değil." yorumunu yaptı ve İran'ın bu kapasiteye erişmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

        İran'ın barışçıl ve sivil amaçlarla nükleer kullanımının gayet anlaşılır olduğunu ve bunun yöntemlerinin birçok ülke tarafından zaten uygulandığını belirten Rubio, İran'ın ise ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istediğini söyledi.

        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
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