ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamasının ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndaki Avrupa ülkelerine ait hava yolu şirketlerinin önündeki tenhalık dikkat çekti.

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