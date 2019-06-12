12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001 yılından itibaren Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ise eğitim tatbikatına ara verilmişti. Bu yıl 17-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde, ABD, İtalya, Katar, Ürdün ve Pakistan'ın katılımıyla 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenlenecek.
ANADOLU KARTALI, DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİRİ
400 kilometre uzunluk, 300 kilometre genişliğe sahip olacak hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatında, gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden bir senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayar ortamında ölçülecek şekilde icra ediliyor. Amaç tüm katılımcıların bilgi ve becerilerini deneyip, aksaklıklarını ve eksiklikleri belirleyip gidererek eğitim seviyelerini yükseltmek. Dünyadaki 3 taktik eğitim merkezinden biri olan Anadolu Kartalı'nda bugüne kadar 23 bin yerli ve yabancı askeri personele eğitim verildi.
Bu yıl düzenlenmesi planlanan tatbikata; Türk Hava Kuvvetleri 30'a yakın F-16 ve F-4, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı (HİK),Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları ve yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile katılacak. ABD 6 adet F-15, İtalya AMX tipi uçakla, Ürdün 3 adet F-16, Katar 1 adet C-17 ve 1 adet C-130 nakliye uçaklarıyla, Pakistan 6 JF-17 tipi jet uçağıyla, NATO ise 1 adet E-3A tipi Awacs uçağıyla tatbikatta yerini alacak.
ABD F-35'LERİ GETİRMEYECEK
Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 krizinin ardından gözler ABD'nin bu tatbikata hangi uçakla katılacağına çevrildi. ABD'nin bu tatbikata Türkiye'yi de yakından ilgilendiren 5'inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil F-15'leriyle katılacağı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!