ABD, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x100 bayrak yarışı finallerinde kazanan ABD oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 01:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:57
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x100 bayrak yarışı finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen yarışlarda 41.78 saniyelik derecesiyle ABD altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışta 41.85'lik süresiyle Büyük Britanya gümüş madalya alırken, 41.97 koşan Almanya ise bronz madalyaya uzandı.
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