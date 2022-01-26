ABD açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

AA

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir tekne alabora oldu. ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtildi.

Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamalar'dan cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.