        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:16
        ABD Açık'ta finalinin adı: Sabalenka-Anisimova
        New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı.

        1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

        Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı.

        Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

