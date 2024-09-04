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        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta Navarro ile Fritz yarı finalde! - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Navarro ile Fritz yarı finalde!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li raket Emma Navarro ile tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:48
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        ABD Açık'ta Navarro ile Fritz yarı finalde!
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        New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 9. gününde çeyrek final maçlarına başlandı.

        Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 7-6, 3-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı.

        Tek kadınlarda dünya 13 numarası ABD'li tenisçi Emma Navarro, İspanyol raket Paula Badosa'yı 6-2, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

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