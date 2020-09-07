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ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

07.09.2020 - 01:15 | Güncelleme: ABONE OL
Djokovic

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

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