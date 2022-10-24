ABD'den iki Çin istihbaratçısına kritik suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin istihbarat elemanını Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin yargılanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.
Çin uyruklu Guochun He ve Zheng Wang, 20 Ekim tarihli bir suç duyurusunda suçlandığı iddianamede şirketin ismi verilmezken, Reuter'a konuşan bir kişi, Huawei'nin kovuşturmasına müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı Şubat 2020'de, Huawei'nin ABD yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
He ve Wang aleyhindeki iddianamede, tanıklar, mahkeme delilleri ve şirketin karşı karşıya kalabileceği olası yeni suçlamalar hakkında gizli bilgiler elde etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.
Bunu yapmak için de Çin için casusluk yapmalarına yardımcı olacağını düşündükleri bir FBI yetkilisiyle anlaşmaya çalıştıkları öne sürülüyor.
İddianameye göre iki Çinli, Ekim 2021'den beri şirketin cezai kovuşturması hakkında gizli olduğuna inandıkları bilgiler karşılığında FBI yetkilisine 14 bin dolar ödedi. Daha sonra bu paraya ek olarak 61 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi de yapıldı.
Ayrıca ikili, Adalet Bakanlığı'nın soruşturması hakkında halka açık olmayan bilgilere erişmeye de çalıştı.
Çin ile ilgili diğer davalarda da toplam 13 kişiye de çeşitli suçlar isnat edildi. FBI Direktörü Chris Wray bu kişilerden 10'unun Çin istihbarat elemanı olduğunu belirtti.
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