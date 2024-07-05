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        Haberler Dünya ABD, 10 milyar doları aşan modernizasyon kapsamında Japonya'ya yeni savaş uçakları gönderecek | Dış Haberler

        ABD, 10 milyar doları aşan modernizasyon kapsamında Japonya'ya yeni savaş uçakları gönderecek

        ABD, 10 milyar doların üzerindeki askeri modernizasyon kapsamında Japonya'daki üslerine onlarca yeni savaş uçağı göndereceğini bildirdi. ABD, Japonya'daki F-16 uçakları yerine F-35A jetlerini konuşlandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:23
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        ABD'den Japonya'ya 'dev' F-35 paketi
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        ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Japonya'daki üslerinde bulunan savaş uçaklarına ilişkin modernizasyon planı duyuruldu.

        Açıklamada, gelecek birkaç yılda uygulanacağı belirtilen modernizasyon planının, ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek, bölgesel caydırıcılığı artırmak, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmek için 10 milyar doların üzerinde yatırımı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

        Modernizasyonun bir parçası olarak ABD Hava Kuvvetlerinin, "48 F-15C/D" tipi savaş uçakları yerine "36 F-15EX" tipi savaş uçaklarını konuşlandırarak Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ndeki varlığını geliştireceği ifade edildi.

        Açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssündeki 36 F-16 uçağı yerine 48 F-35A uçağı konuşlandırarak daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti elde edeceği belirtildi.

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