ABBA'ya şövalyelik ünvanı verildi

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İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç müziğini küresel platforma taşıyan müzik grubu ABBA'nın üyelerine şövalyelik ünvanı verdi.

The Guardian’ın haberine göre, İsveç'te ABBA grubundan Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus ve Anni-Frid Lyngstad, ülkede en son 50 yıl önce verilen şövalyelik nişanının sahibi oldu.

Fotoğraf: AP İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan etkinlikte grup üyelerine "İsveç’teki ve uluslararası müzikteki üstün çabaları" dolayısıyla Vasa Kraliyet Nişanı takdim edildi.

Fotoğraf: DHA İsveç 1975'te kendi vatandaşlarına kraliyet nişanı vermeyi bırakmış ancak uygulama 2022'de İsveç Parlamentosu tarafından yeniden başlatılmıştı. REKLAM *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.