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        Haberler Müzik ABBA'dan Eurovision'un 50'nci yılı kutlaması - magazin haberleri

        ABBA'dan Eurovision'un 50'nci yılı kutlaması

        Eurovision'da birinci olarak hem yarışma tarihine geçen hem de 70'lerin ikonik pop grubu olarak kalıcılaşan ABBA grubu, Eurovision zaferinin 50'nci yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:23
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          Eurovision tarihin en unutulmaz gruplarından ABBA, İngiltere'nin Brighton kentinde yıllar önce elde ettikleri Eurovision Şarkı Yarışması zaferinin 50'nci yıl dönümünü bir açıklama yaparak kutladı.

          Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog ve Anni-Frid Lyngstad'dan oluşan 1970'lerin ikonik pop grubu, Nisan 1974'te 'Waterloo' adlı şarkılarıyla birinciliği el etmesinin ardından Eurovision'un en ünlü ve başarılı ismi olarak anılıyor.

        • 2

          "BİR NESLE DEĞİL NESİLLERE ULAŞTIK"

          1982'de dağılan İsveçli grup, Eurovision başarısının yıl dönümünü kutlayarak, hayranlarına "yıllar boyunca sarsılmaz bağlılık ve destekleri" için şükranlarını ifade etti.

          Ödüllü grup; "Bizi ilk kez 1974 Eurovision finalinde gören milyonlarca kişinin müziğimizi yalnızca bir nesle değil, aynı zamanda nesillere aktardığını düşünmek biraz baş döndürücü ve mahcup edici" ifadesini kullandı.

        • 3

          "GERÇEKLİK HAYALLERİMİZİ AŞTI"

          "Londra'daki Abba Voyage'ı (sanal konser rezidansı) her ziyaret ettiğimizde bunun kanıtını görüyoruz ve bu nedenle şarkılarımızın hâlâ dünya çapında yankı uyandırdığını bilerek bu etkinliğin 50'nci yıl dönümünü kutlayabiliyoruz" diyen ABBA; "Brighton'daki Dome'da dördümüz sahne arkasında Avrupa'daki tüm jürilerin kararlarını beklediğimizden bu yana 50 yıl geçtiğini idrak etmek zor. Peki o gerilim dolu anlarda ya da Eurovision tarihinde çok az farkla elde ettiğimiz zaferin ardından yaşanan kaosta hayallerimiz nelerdi? Dört farklı hayal olduğuna şüphe yok ama ne kadar büyük olursa olsun gerçeklik onları aşmıştır, orası kesin" ifadesini kullandı.

        • 4

          Grup yıllar içinde 'Dancing Queen' (1976), 'Gimme! Gimme! Gimme!' (1979) ve 'Super Trouper' (1976) gibi hit şarkılar çıkardı.

        • 5

          HOLOGRAM KONSER VERDİLER

          Grubun Londra'daki Abba Voyage'da 2022'de verdiği hologram konseri İngiliz ekonomisine 322 milyon sterlin gelir sağladı. Her biri 181.50 sterline bir milyondan fazla bilet satın alındı.

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